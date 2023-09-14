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عربي-دولي

هزة أرضية تضرب سوريا.. إليكم قوتها

Lebanon 24
14-09-2023 | 02:21
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فجر اليوم الخميس، ضربت هزة أرضية محافظة الحسكة، شمال شرقي سوريا، دون وقوع أضرار أو ضحايا.

وقال المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، إن هزة أرضية بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر ضربت محافظة الحسكة في سوريا، على عمق 10 كيلومترات.
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وشعر سكان الحسكة بهزة أرضية، دون تسجيل خسائر مادية أو بشرية نتيجة الهزة الأرضية التي ضربت المدينة.

وتعرض الشمال السوري لزلزال مدمر في شباط الماضي، أسفر عن مقتل نحو 6000 آلاف شخص، إضافة إلى مئات المصابين، فضلا عن دمار هائل لحق بالبنية التحتية والمنشآت في الأراضي السورية.(سكاي نيوز)

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