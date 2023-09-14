في النيجر.. تطور عسكري "مهم" للولايات المتحدة

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استأنف الجيش الأميركي تحليق طائرات دون طيار وطائرات مأهولة خارج القواعد الجوية في النيجر بعد أكثر من شهر على الانقلاب، الذي أوقف مؤقتا جميع تلك الأنشطة هناك، حسبما ذكر الجنرال جيمس هيكر القائد الأعلى للقوات الجوية الأميركية في أوروبا وإفريقيا.منذ انقلاب تموز، ظلت القوات الأميركية المنتشرة في البلاد، وقوامها 1100 جندي، محصورة داخل قواعدها العسكرية.وقال البنتاغون الأسبوع الماضي إنه تم نقل بعض الأفراد العسكريين والأصول العسكرية من القاعدة الجوية القريبة من نيامي، عاصمة النيجر، إلى قاعدة أخرى في أغاديز، وتبعد نيامي عن أغاديز حوالي 920 كيلومترا.وحول كيف تمكنت الولايات المتحدة من مواصلة مهامها في مكافحة الإرهاب دون تلك الرحلات الجوية، قال الجنرال هيكر إنه خلال الأسابيع الأخيرة تم استئناف بعضا من مهام الاستخبارات والمراقبة بسبب المفاوضات الأميركية مع المجلس العسكري.وأضاف هيكر: "لفترة من الوقت لم نقم بأي مهام في القواعد، لقد أغلقوا المطارات إلى حد كبير. من خلال العملية الدبلوماسية، ننفذ الآن، لا أستطيع أن أقول 100 بالمئة من المهام التي كنا نقوم بها من قبل، لكننا نقوم بعدد كبير من المهام التي كنا نقوم بها من قبل".وقال المتحدث باسم البنتاغون البريغادير جنرال بات رايدر، في بيان، إن الولايات المتحدة تقوم بمهام جوية مرة أخرى، لكنه أكد أنها تقتصر على حماية القوات الأميركية.وأوضح هيكر، الذي تحدث للصحفيين خلال المؤتمر السنوي لرابطة القوات الجوية والفضاء في ناشيونال هاربور بولاية ماريلاند، أن الولايات المتحدة تقوم بمهام مأهولة وغير مأهولة، وقد استؤنفت تلك الرحلات الجوية "خلال الأسبوعين الماضيين".