إغلاق المدارس في هونغ كونغ بعد تحذير من أمطار غزيرة

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أغلقت هونغ كونغ المدارس بعدما أصدرت السلطات ثاني أعلى تحذير من سقوط أمطار وحذرت من فيضانات عارمة، بعد أيام من تعرض المدينة لموجة أمطار هي الأكثر غزارة منذ 140 عاماً.وأصدر مرصد الأرصاد الجوية التحذير "الأحمر" قبل السادسة صباحاً بالتوقيت المحلي، قائلاً إن منسوب مياه المطر تجاوز 50 مليمتراً خلال ساعة، ومن المرجح أن يستمر هطول الأمطار.وأضاف: "المطر الغزير سيجلب سيولاً وستحدث فيضانات أو من المتوقع حدوثها في المجاري المائية".وظلت بورصة هونغ كونغ مفتوحة لأنها لا تغلق إلا في حال إصدار أعلى تحذير من سقوط الأمطار وهو التحذير "الأسود".يأتي هطول أمطار غزيرة بينما ما زالت المدينة تصلح الأضرار الناتجة عن الأمطار الغزيرة التي صاحبت الإعصار هايكوي الذي مر قرب الجزيرة في الأيام القليلة الماضية.