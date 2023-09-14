Advertisement

عربي-دولي

يُعاني من ألم معدة لا يوصف ونوبات من القيء والأرق.. أسرار عن إيلون ماسك تُكشف

Lebanon 24
14-09-2023 | 03:04
A-
A+
Doc-P-1107322-638302829755232722.png
Doc-P-1107322-638302829755232722.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

كتبت "العربية":
على الرغم من أن "إيلون ماسك" أغنى رجل بالعالم، إلا أن نجاحه هذا كان مصحوباً بكثير من المصاعب.

نوبات من القيء والأرق
فقد كشف الكتاب الجديد الذي يتحدث عن السيرة الذاتية للملياردير المُثير للجدل، عن أن مالك تسلا لطالما عانى من نوبات من القيء والأرق المرتبطة بالتوتر.
Advertisement

وأضاف الكتاب الذي أّلفه "والتر إيزاكسون" عن الملياردير، أن الرجل الذي يرأس 6 شركات كان يعمل لساعات طويلة، وقد اعتاد النوم على أرضية مصنع تسلا، ما ترك أثراً سلبياً على صحته، على ما يبدو.

وكتب إيزاكسون في الكتاب الذي نشر يوم الثلاثاء الماضي، أن ماسك عندما كان يواجه تحديات شاقة، كان الإجهاد يبقيه مستيقظا في الليل ويجعله يتقيأ.

كما تروي السيرة الذاتية التي كتبها إيزاكسون كيف كان من المقرر أن يلقي ماسك خطابا في الجمعية الملكية للطيران في لندن عام 2008 بعد انفجار صاروخين من طراز SpaceX، وكان الملياردير حينها يطلق زوجته الأولى.

وأضاف إيزاكسون أنه خلال هذه الفترة، زار ماسك أيضا الرئيس التنفيذي لشركة أستون مارتن، الذي كان يرفض حركة السيارات الكهربائية، حتى إنه استيقظ في اليوم التالي وهو يعاني من آلام في المعدة.

وشدد على أن ماسك يمكنه التظاهر بأنه يحب التوتر، لكن معدته لا تستطيع ذلك، شارحاً أن الألم في ذاك اليوم كان شديدا لدرجة أن الرجل اضطر لزيارة الطبيب الذي استبعد التهاب الزائدة الدودية. ثم توجه بعد ذلك إلى ملهى ليلي في لندن للتنفيس عن بعض التوتر، وهناك التقى لأول مرة بتالولا رايلي التي تزوجها مرتين.

هل أصيب بنوبة قلبية؟

وبعد الأزمة الاقتصادية عام 2008، كانت شركة تسلا على وشك الإفلاس، فبدأ ماسك يطلب المال من الأصدقاء والعائلة لدفع رواتب الموظفين، حسبما جاء في السيرة الذاتية.

وكتب إيزاكسون أنه في منتصف الليل، كان ماسك يتجول ويتحدث إلى نفسه وهو نائم، حتى أن رايلي أخبرت آيزاكسون أنها اعتقدت أن ماسك سيصاب بنوبة قلبية.

أما في خريف عام 2021، سافر ماسك إلى كابو سان لوكاس في المكسيك لحضور حفل عيد ميلاد زوجة أخيه، فكانت "غرايمز" هناك لإحياء الحفل، إلا أن مالك X ظل في غرفته.

وكتب إيزاكسون أن تقلبات مزاج ماسك واكتئابه كانت واضحة في شكل آلام في المعدة، حيث كان الملياردير يتقيأ ويعاني من حرقة، ما جعله يقطع الرحلة ويسأل إيزاكسون فيما إذا كان يعرف أطباء جيدين، قائلاً: "أنا لست على ما يرام تماما".

إلى ذلك، جاء في الكتاب أيضاً أن غرايمز أكدت أن ماسك كان يعاني من رعب ليلي وكان يصرخ أثناء نومه ثم يتقيأ.

وروت غرايمز، الذي أنجب منها ماسك 3 أطفال، أن الصعوبات التي واجهها الملياردير في النوم كانت لا توصف، موضحة أنها كانت تستيقظ كل بضع ساعات، وكان لا يزال جالسا هناك، في وضع تمثال الرجل المفكر، صامتا تماما على حافة السرير.(العربية)



تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:02 | 2023-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2023-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:06 | 2023-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:35 | 2023-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2023-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:19 | 2023-09-14
05:52 | 2023-09-14
05:30 | 2023-09-14
05:28 | 2023-09-14
04:55 | 2023-09-14
04:50 | 2023-09-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24