"لسنا للبيع"... وزير خارجية التايوان "يوبخ" إيلون ماسك

قال وزير الخارجية التايواني، جوزيف وو، إن بلاده "ليست للبيع"، في توبيخ شديد اللهجة للملياردير الأميركي المثير للجدل، إيلون ماسك، الذي زعم أن "تايوان جزء لا يتجزأ من الصين"، وذلك في وقت تطرق فيه "أغنى رجل في العالم" مجددا إلى قضية العلاقات الشائكة بين بكين وتايبه.

وأدلى مالك منصة "إكس" (تويتر سابقا)، وشركة تسلا للسيارات، وشبكة "ستارلينك" للأقمار الاصطناعية، بتلك التعليقات خلال منتدى في لوس أنجلوس، بحسب وكالة رويترز.

Hope @elonmusk can also ask the #CCP to open @X to its people. Perhaps he thinks banning it is a good policy, like turning off @Starlink to thwart #Ukraine’s counterstrike against #Russia. Listen up, #Taiwan is not part of the #PRC & certainly not for sale! JW https://t.co/HEhyTYYXFp — 外交部 Ministry of Foreign Affairs, ROC (Taiwan) 🇹🇼 (@MOFA_Taiwan) September 13, 2023 Advertisement

وقال: "كانت سياستهم (بكين) هي إعادة توحيد تايوان مع الصين، ومن وجهة نظرهم، ربما يكون الأمر مشابها لـ(جزر) هاواي أو شيء من هذا القبيل".

وتابع: "فهي (تايوان) جزء لا يتجزأ من الصين، لكنها ليست كذلك، لأنه وعلى الأغلب فإن الأسطول الأميركي في المحيط الهادئ أوقف أي نوع من جهود إعادة التوحيد بالقوة".

ورد جوزيف وو في منشور على منصة إكس، الأربعاء، بالقول إنه "يأمل أن يطلب ماسك من الصين إتاحة منصة إكس لشعبها"، إذ تحظر بكين منصات التواصل الاجتماعي الغربية، مثل إكس وفيسبوك.



وأضاف: "ربما يعتقد أن حظرها سياسة جيدة، مثل إيقاف خدمات ستارلينك لإحباط هجوم أوكرانيا المضاد على روسيا"، في إشارة إلى رفض ماسك طلبا أوكرانيا لتفعيل شبكة "ستارلينك" في مدينة سيفاستوبول الساحلية في شبه جزيرة القرم، العام الماضي، للمساعدة في شن هجوم على الأسطول الروسي هناك.

وأردف وزير الخارجية التايواني: "اسمع.. تايوان ليست جزءا من جمهورية الصين الشعبية، وبالتأكيد ليست للبيع!".

كان القادة الأوروبيون هادئين في الغالب بشأن زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، المثيرة للجدل إلى تايوان، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز".

وترفض حكومة تايوان المنتخبة ديمقراطيا، بشدة، مطالبات الصين بالسيادة عليها، وتقول إن "شعب تايوان وحده الذي يستطيع أن يقرر مستقبله".

وهذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها ماسك، الذي كان لشركته "تسلا" مصنعا كبيرا في شنغهاي، غضب تايوان.

ففي تشرين الاول الماضي، اقترح ماسك "منح بكين بعض السيطرة على تايوان، لتهدئة التوترات بين الجانبين"، مما دفع تايبه لتوجيه توبيخ قوي له. (الحرة)