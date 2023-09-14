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عربي-دولي

الصين تحذر أوروبا من تضرر العلاقات بسبب تحقيق بشأن السيارات الكهربائية

Lebanon 24
14-09-2023 | 03:41
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حذرت وزارة التجارة الصينية، الخميس، من تأثر العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الاتحاد الأوروبي "سلباً" على خلفية تحقيق فتحته المفوضية الأوروبية أشار إلى مخاوف من أن يكون قطاع السيارات الكهربائية الصيني قد استفاد من دعم حكومي.
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وسيحدد التحقيق، الذي بدأ الأربعاء، إن كان الغرض من فرض رسوم جمركية عقابية هو حماية منتجي الاتحاد الأوروبي من وارادات السيارات الكهربائية الصينية الأقل تكلفة أم لا.
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