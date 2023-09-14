لوكاشينكو يتوجه إلى روسيا لإجراء محادثات مع بوتين



ذكرت وكالة أنباء بيلتا في بيلاروس، الخميس، أن الرئيس ألكسندر لوكاشينكو سيتوجه إلى روسيا لإجراء محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة.



وأفادت الوكالة أن الموضوعات الأساسية التي سيبحثها الجانبان ستتركز على "قضايا دولية وأخرى إقليمية".

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