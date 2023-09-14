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عربي-دولي

لوكاشينكو يتوجه إلى روسيا لإجراء محادثات مع بوتين

Lebanon 24
14-09-2023 | 04:10
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ذكرت وكالة أنباء بيلتا في بيلاروس، الخميس، أن الرئيس ألكسندر لوكاشينكو سيتوجه إلى روسيا لإجراء محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة.

وأفادت الوكالة أن الموضوعات الأساسية التي سيبحثها الجانبان ستتركز على "قضايا دولية وأخرى إقليمية".
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