Advertisement

عربي-دولي

إطلاق سراح مسؤول فرنسي احتجزته سلطات الانقلاب في النيجر

Lebanon 24
14-09-2023 | 04:30
A-
A+
Doc-P-1107347-638302880105115044.jpg
Doc-P-1107347-638302880105115044.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت فرنسا، الخميس، إطلاق سراح المواطن ستيفان جوليان، الذي أوقفته قوات الأمن النيجرية في 8 ايلول.

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، آن كلير لوغاندر، إنه تم "إطلاق سراح ستيفان جوليان"، دون إعطاء المزيد من التفاصيل.
Advertisement

وكانت الخارجية قد أعلنت، الثلاثاء، توقيف جوليان، ودعت إلى "الإفراج الفوري" عنه، دون أن توضح ظروف توقيفه.

والخميس، أوضح مصدر دبلوماسي لوكالة فرانس برس، أنه تم إطلاق سراح جوليان "مساء الأربعاء".


 اتهم النظام العسكري الذي وصل إلى الحكم عقب انقلاب على الرئيس المنتخب في النيجر، يوم السبت، فرنسا بـ"نشر قواتها" في عدد من دول غرب أفريقيا استعدادا لشن "عدوان" على البلاد.
وجوليان هو ممثل لمصالح المغتربين الفرنسيين لدى السفارة والقنصليات الفرنسية في النيجر.

وشهدت العلاقات بين النيجر وفرنسا تدهورا سريعا بعد انقلاب 26 تموز، الذي أطاح بالرئيس المنتخب ديمقراطيا، الحليف لفرنسا، محمد بازوم.

ووقفت باريس، التي تنشر حوالي 1500 جندي في النيجر، في إطار حرب فرنسا الأوسع ضد المتشددين في منطقة الساحل، بجانب بازوم، واعتبرت أن السلطات العسكرية التي انبثقت عن الانقلاب غير شرعية. (الحرة)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:02 | 2023-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2023-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:06 | 2023-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:35 | 2023-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2023-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:00 | 2023-09-14
07:49 | 2023-09-14
07:31 | 2023-09-14
07:12 | 2023-09-14
07:00 | 2023-09-14
06:52 | 2023-09-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24