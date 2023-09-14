إطلاق سراح مسؤول فرنسي احتجزته سلطات الانقلاب في النيجر

أعلنت فرنسا، الخميس، إطلاق سراح المواطن ستيفان جوليان، الذي أوقفته قوات الأمن النيجرية في 8 ايلول.



وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، آن كلير لوغاندر، إنه تم "إطلاق سراح ستيفان جوليان"، دون إعطاء المزيد من التفاصيل.

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وكانت الخارجية قد أعلنت، الثلاثاء، توقيف جوليان، ودعت إلى "الإفراج الفوري" عنه، دون أن توضح ظروف توقيفه.



والخميس، أوضح مصدر دبلوماسي لوكالة فرانس برس، أنه تم إطلاق سراح جوليان "مساء الأربعاء".





اتهم النظام العسكري الذي وصل إلى الحكم عقب انقلاب على الرئيس المنتخب في النيجر، يوم السبت، فرنسا بـ"نشر قواتها" في عدد من دول غرب أفريقيا استعدادا لشن "عدوان" على البلاد.

وجوليان هو ممثل لمصالح المغتربين الفرنسيين لدى السفارة والقنصليات الفرنسية في النيجر.



وشهدت العلاقات بين النيجر وفرنسا تدهورا سريعا بعد انقلاب 26 تموز، الذي أطاح بالرئيس المنتخب ديمقراطيا، الحليف لفرنسا، محمد بازوم.



ووقفت باريس، التي تنشر حوالي 1500 جندي في النيجر، في إطار حرب فرنسا الأوسع ضد المتشددين في منطقة الساحل، بجانب بازوم، واعتبرت أن السلطات العسكرية التي انبثقت عن الانقلاب غير شرعية. (الحرة)