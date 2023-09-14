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عربي-دولي

هزّة أرضيّة ضربت المغرب اليوم... هل توقّع العالم الهولنديّ المثير للجدل حصولها؟

Lebanon 24
14-09-2023 | 05:28
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عاد العالم الهولندي فرانك هوغربيتس لاثارة الجدل، بعدما أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية اليوم الخميس أن هزة ارتدادية بقوة 4.6 على مقياس ريختر، سجلت بين مراكش وتارودانت صباح اليوم. فقد قال هوغربيتس في وقت سابق إنّ هناك احتمالا لوقوع زلزال آخر في المنطقة عينها، لاسيما أنه كان توقع حدوث الزلزال الذي ضرب المغرب قبل أيام من وقوعه، قبل أن يعود ويوضح أن كلامه فهم خطأ، وأنه لم يتحدث بأي شكل من الأشكال عن تسونامي أو زلزال كبير آت بين 15 و17 من الشهر الحالي.
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وعلّق على الهزّة التي حصلت اليوم، وقال إنّها أمر طبيعيّ.
 
وأوضح أنّ هزات معتدلة تتراوح قوتها بين 4-5 على مقياس ريختر قد تحصل بعد أسابيع من وقوع أي زلزال قوي عامة.

إلى ذلك، أكد أنه من غير المرجح حدوث زلزال قوي ثانٍ على المدى القصير، على الرغم من أنه لا يمكن استبعاد هذا الاحتمال بالكامل. (العربية)
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