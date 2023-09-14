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عربي-دولي

مفاجأة كبيرة.. عالم حذّر من كارثة مدينة درنة هذا ما قاله قبل عام!

Lebanon 24
14-09-2023 | 06:38
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فيما لا يزال انتشال الجثث مستمراً في مدينة درنة في ليبيا جراء العاصفة "دانيال"، تبيّن أن أحد الأكاديميين، الذي نشر بحثا عام 2022 اكد أن تكرار الفيضانات يهدد السدود المبنية في وادي درنة، وحثّ على إجراء أعمال الصيانة بشكل فوري.
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وكتب عبد الونيس عاشور، الخبير في علوم المياه من جامعة عمر المختار الليبية، في دراسته هذه "إذا حدث فيضان ضخم، ستكون النتيجة كارثية على سكان الوادي والمدينة برمتها".

إلى ذلك، حذرت تلك الدراسة التي نشرتها مجلة جامعة سبها للعلوم البحثية والتطبيقية من تهالك السدود القائمة في المنطقة، مشددة على أن الوضع القائم في حوض وادي درنة يحتم على المسؤولين اتخاذ إجراءات فورية بإجراء عملية الصيانة الدورية للسدود القائمة لأنه في حالة حدوث فيضان ضخم فإن النتيجة ستكون كارثية على سكان الوادي والمدينة.

ولفت إلى أنه من خلال الزيارة الميدانية إلى وادي درنة تم العثور على بعض المساكن في مجرى هذا الوادي، الأمر الذي يتطلب توعية المواطنين بخطورة الفيضانات واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لسلامتهم.

كما دعت إلى إيجاد وسيلة لزيادة الغطاء النباتي بحيث لا يكون ضعيفا ويسمح للتربة بالانجراف للحد من ظاهرة التصحر. (العربية)
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