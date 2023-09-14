كيف غرقت ليبيا في 6 ساعات فقط؟

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ذكرت "العربية"، أنّ عداد الموت في ليبيا لا يتوقف عن حصد الضحايا الذين بلغ عددهم أكثر من سبعة آلاف قتيل في درنة فقط، وسط بلاغات عن أكثر من 10 آلاف مفقود.وأظهرت صور الأقمار الصناعية الدمار الذي حدث في درنة، مقدمة على ما يبدو بعض الأجوبة الشافية.فقد تبيّن أن البنية التحتية الضعيفة في شرق ليبيا والمناطق المنخفضة جعلتها عرضة بشكل خاص للكوارث، حيث تسببت الأمطار في حدوث فيضانات وأدت تلك الاخيرة إلى انهيار السدود غير المصانة كما يجب.كما أظهرت الصور تعرض العديد من المباني للتدمير في المناطق السفلية من المدينة بسبب موقعها الجغرافي أيضا، بعد أن غمرت السيول النهر النازل من المرتفعات.فقد شكل كل من الطقس المتقلب والجغرافيا الضعيفة والسدود والطرق الهشة، أسبابا رئيسية في جعل الطوفان أسوأ ما تشهده منطقة شمال أفريقيا منذ قرن تقريباً، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست".ولأن الدولة الواقعة في شمال إفريقيا تعاني من أعمال عنف بين الفصائل المتحاربة منذ أكثر من عقد، غابت أعمال الصيانة منذ سنوات عنها.وبالحيث عن العوامل المناخية، أفاد المركز الوطني الليبي للأرصاد الجوية بهطول أمطار قياسية على مدار 24 ساعة بلغت 414.1 ملم من الأحد إلى الاثنين، وفقًا للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية.وسقطت معظم الأمطار خلال 6 ساعات فقط، بحسب مؤرخ الطقس ماكسيميليانو هيريرا.وبعد أن تسبب في فيضانات كارثية في اليونان وتركيا وبلغاريا الأسبوع الماضي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 26 شخصا، وفقا لوكالة أسوشيتد برس، تحول دانيال إلى ما يعرف باسم "ميديكاين"، أو الإعصار الشبيه بالمدار الذي يتشكل أحيانًا فوق البحر الأبيض المتوسط.وأصبحت العاصفة أقوى لأنها استمدت طاقتها من المياه الدافئة بشكل غير طبيعي، قبل أن تنجرف نحو الجنوب وتتسبب في سقوط أمطار غزيرة على شمال شرق ليبيا، حيث غمرت الأمطار المتدفقة على التضاريس الجبلية السدود.وتتميز Medicanes، وهي اختصار لأعاصير البحر الأبيض المتوسط، بسحب تلتف حول عين خالية من السحب تشبه الأعاصير المدارية، ولكنها عادة ما تكون أصغر حجما، ولها رياح أضعف ولا تدوم طويلاً.وبعد أن فقدت العاصفة الكثير من طاقتها فوق الأراضي القاحلة في ليبيا، تراجعت شدة هطول الأمطار أثناء تحركها إلى شمال مصر، حيث كانت رياحها المتبقية تثير عاصفة ترابية.كما يبدو أن مدينة درنة الشرقية ستبقى الأكثر تضرراً من الفيضانات، حيث أظهرت الصور ومقاطع الفيديو المنازل والحقول المغمورة بالمياه. (العربية)