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عربي-دولي

بعد وصول 7 آلاف مهاجر.. إيطاليا تعلن حالة الطوارئ في جزيرة لامبيدوزا (فيديو)

Lebanon 24
14-09-2023 | 07:31
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أعلنت السلطات الإيطالية حالة الطوارئ في جزيرة لامبيدوزا، بعد وصول أكثر من 7 آلاف مهاجر إلى هناك، وهو ما يفوق عدد السكان الأصليين للجزيرة.


وتشهد الجزيرة وضعا أمنيا متوترا بعد محاولة الشرطة محاصرة المهاجرين، ما تسبب في تدافع واشتباكات مع الأجهزة الأمنية.
وقد طالب صحفيو عدد من وسائل الإعلام المحلية السلطات الإيطالية بفرض قانون الطوارئ، وأطلقوا على المهاجرين غير الشرعيين اسم الغزاة، مشيرين إلى أن عددهم بات يفوق عدد سكان لامبيدوزا.
 
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كما تحدثت تقارير إعلامية عن مقتل طفل عمره 5 سنوات سقط في مياه الجزيرة.

وأعلنت وزارة الداخلية الإيطالية اليوم الخميس، عن وصول أكثر من 116 ألف مهاجر غير شرعيين إلى إيطاليا بين 1 كانون الثاني و1 أيلول 2023، بواقع ضعف عدد الوافدين في الفترة نفسها من عام 2022.

وحسب صحيفة "إل جيورنالي" الإيطالية، وصل نحو 6800 مهاجر إلى جزيرة لامبيدوزا خلال الساعات القليلة الماضية، وهو ما يمثل رقما قياسيا في عدد الوافدين إلى المنطقة الأقرب إلى القارة الإفريقية.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية "آكي" عن مصادر أمنية أن الموجة الجديدة للهجرة نحو جزيرة لامبيدوزا مستمرة بلا توقف.

وأكدت المصادر أن "حوالي ألف مهاجر وصلوا الليلة الماضية معظمهم من الرجال إلى رصيف فافالورو جنوب شرق لامبيدوزا".
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