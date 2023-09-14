بعد وصول 7 آلاف مهاجر.. إيطاليا تعلن حالة الطوارئ في جزيرة لامبيدوزا (فيديو)

أعلنت السلطات الإيطالية حالة الطوارئ في جزيرة لامبيدوزا، بعد وصول أكثر من 7 آلاف مهاجر إلى هناك، وهو ما يفوق عدد السكان الأصليين للجزيرة.





وتشهد الجزيرة وضعا أمنيا متوترا بعد محاولة الشرطة محاصرة المهاجرين، ما تسبب في تدافع واشتباكات مع الأجهزة الأمنية.

وقد طالب صحفيو عدد من وسائل الإعلام المحلية السلطات الإيطالية بفرض قانون الطوارئ، وأطلقوا على المهاجرين غير الشرعيين اسم الغزاة، مشيرين إلى أن عددهم بات يفوق عدد سكان لامبيدوزا.

من الناشر:"تم غزو لامبيدوزا بالكامل من قبل الجحافل الأفريقية..

فرنسا أغلقت حدودها، وقالت ألمانيا إنها لا تريد المزيد. نحن لوحدنا. الآن نحن بحاجة إلى إعلان حالة الطوارئ ونشر السفن الحربية، لأن هذه حرب!"

عدد سكان الجزيرة ٦٠٠٠ نسمة، وصل اليها ٥٠٠٠ مهاجر.

pic.twitter.com/G5Wb9kRnKy — Sahar®️ElAtrach سَحَرْ (@SahaR_bei) September 13, 2023 Advertisement

كما تحدثت تقارير إعلامية عن مقتل طفل عمره 5 سنوات سقط في مياه الجزيرة.



وأعلنت وزارة الداخلية الإيطالية اليوم الخميس، عن وصول أكثر من 116 ألف مهاجر غير شرعيين إلى إيطاليا بين 1 كانون الثاني و1 أيلول 2023، بواقع ضعف عدد الوافدين في الفترة نفسها من عام 2022.



وحسب صحيفة "إل جيورنالي" الإيطالية، وصل نحو 6800 مهاجر إلى جزيرة لامبيدوزا خلال الساعات القليلة الماضية، وهو ما يمثل رقما قياسيا في عدد الوافدين إلى المنطقة الأقرب إلى القارة الإفريقية.



ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية "آكي" عن مصادر أمنية أن الموجة الجديدة للهجرة نحو جزيرة لامبيدوزا مستمرة بلا توقف.



وأكدت المصادر أن "حوالي ألف مهاجر وصلوا الليلة الماضية معظمهم من الرجال إلى رصيف فافالورو جنوب شرق لامبيدوزا".