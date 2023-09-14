ماسك يُحذّر من خطورة الذكاء الاصطناعي: له قدرة على تهديد البشرية

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في اجتماع مغلق ضم كبار شخصيات قطاع التكنولوجيا في واشنطن مع أكثر من 60 من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، حذر الملياردير الأميركي إيلون ماسك من خطورة الذكاء الاصطناعي على البشر.وقال مالك موقع "اكس"، إن الذكاء الاصطناعي له قدرة على تهديد البشرية، مضيفاً أن عواقب حدوث خطأ بسبب الذكاء الاصطناعي وخيمة، لذا يتعين ‏علينا أن نكون استباقيين بدلا من أن نكون ردة فعل، وفق ما نقلته صحيفة "ول ستريت جورنال".كما أيد ماسك فكرة إنشاء وكالة فيدرالية للإشراف على الذكاء الاصطناعي.في المقابل، قال مؤسس شركة ميكروسوفت بيل غيتس إن التكنولوجيا يمكن أن تساعد في معالجة مشكلة الجوع في العالم، حسبما قال السيناتور تشاك شومر، الذي أدار الجلسة.فيما، دافع الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا" مارك زوكربيرغ أمام الكونغرس الأميركي عن إتاحة بعض برامج الذكاء الاصطناعي للعامة، مبيناً أن شركة ميتا كانت تحاول بناء هذه التكنولوجيا بأمان قدر الإمكان.كما قال زوكربيرغ: "ينبغي أن نتعامل مع الذكاء الاصطناعي من أجل دعم الابتكار وتوفير الضمانات المطلوبة". (العربية)