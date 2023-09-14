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إقتصاد

المركزي الأوروبي يرفع سعر الفائدة إلى مستوى قياسي

Lebanon 24
14-09-2023 | 09:18
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أعلن البنك المركزي الأوروبي اليوم الخميس عن رفع سعر الفائدة بواقع 25 نقطة أساس إلى 4.5 بالمئة، في زيادة كانت العاشرة منذ العام الماضي.

ويبدو أن السبب الرئيسي لهذا الارتفاع هو المراجعات التصاعدية لتوقعات الاقتصاد الكلي الصادرة حديثا لمنطقة اليورو، والتي تتوقع أن يبلغ متوسط التضخم 5.6% هذا العام، و3.2% العام المقبل 2024، و2.1% في عام 2025.
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وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي "يوروستات" أن التضخم الإجمالي في الدول العشرين التي تشترك في العملة الأوروبية الموحدة ظل دون تغيير عند 5.3 بالمئة في اب، مخالفا توقعات بهبوطه إلى 5.1%.

ولا تزال النسبة بعيدة عن النسبة المستهدفة للبنك المركزي الأوروبي عند 2%. (روسيا اليوم)

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