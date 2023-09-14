لحاملي هذه الجنسيّة... دخول تايلند أصبح من دون تأشيرة

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وافقت الحكومة التايلاندية الجديدة على إجراء يمنح السياح الصينيين دخولا مؤقتا دون تأشيرة، ما يشير إلى أن انتعاش صناعة السياحة في البلاد يمثل أولوية اقتصادية قصوى.وقال رئيس الوزراء سريتا تافيسين إن الإعفاء من التأشيرة، والذي سينطبق أيضا على الزوار من دولة كازاخستان في آسيا الوسطى، سيكون ساريا اعتبارا من 25 أيلول حتى 29 شباط من العام المقبل.وأضاف أنه تم استشارة السلطات المعنية للتأكد من استعدادها للتعامل مع الزيادة المتوقعة في أعداد المسافرين. (العربية)