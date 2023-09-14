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عربي-دولي

مشهد غير مألوف.. مسؤولة أوروبية تحيك الصوف خلال خطاب رئيسة المفوضية (فيديو)

Lebanon 24
14-09-2023 | 09:58
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أظهرت مقاطع فيديو قيام المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية يلفا جوهانسون، بحياكة الصوف خلال استماعها لخطاب رئيسة المفوضية الأوروبية أوسولا فون دير لاين في البرلمان الأوروبي، أمس الأربعاء.
 
وقد فضّلت جوهانسون، القيام بحياكة الصوف، خلال خطاب لرئيسة المفوضية الأوروبية، حول الوضع في الاتحاد الأوروبي.
 
 
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وناقشت فون دير لاين خلال كلمتها عدة مواضيع من بينها، أوكرانيا وتغير المناخ، والصين والهجرة غير الشرعية، وتوسيع الاتحاد الأوروبي.
 
وقال السياسي الفرنسي وعضو البرلمان الأوروبي السابق، فلوريان فيليبو، على موقع "إكس" (تويتر سابقا): "كان خطاب أورسولا فون دير لاين هذا الصباح حول الوضع في الاتحاد مملاً للغاية لدرجة أن أحد مفوضيها اختار الحياكة في أثناء حديثها! وهؤلاء الأشخاص الذين يتقاضون أجوراً عالية يقررون مصائرنا! إنه أمر لا يصدق". (سبوتنيك)

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