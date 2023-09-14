بعد الاجتماع الذي عقداه في أقصى شرق روسيا.. بوتين وكيم يتبادلان الهدايا

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أهدى كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، الآخر بندقية بعد الاجتماع الذي عقداه في أقصى شرق روسيا، وفق ما أعلن الكرملين الخميس.وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن بوتين "أعطى كيم بندقية من إنتاجنا تعد من أفضل نوعية، تلقى في المقابل، بندقية مصنوعة في كوريا الشمالية"، مضيفا أن بوتين أهدى كيم أيضا "قفازا يعد جزءا من بزة استُخدمت في الفضاء مرّات عدة".وبحسب بيسكوف قبل بوتين "بسرور" دعوة كيم لزيارة كوريا الشمالية، لافتا إلى أن زيارة كيم إلى روسيا ستستمر "بضع أيام أخرى".واجتمع الرئيسان، الأربعاء، في قاعدة فوستوشني الفضائية، أهم منشأة محلية لإطلاق الأقمار الصناعية في روسيا. (سكاي نيوز)