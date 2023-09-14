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عربي-دولي

إختبار جيل جديد من محركات قاذفة "B-21 Raider" الشبح الأميركية

Lebanon 24
14-09-2023 | 23:00
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نشرت شبكة الإنترنت صورا فوتوغرافية جديدة لقاذفة "B-21 Raider" الشبح السرية الجاري تصنيعها في الولايات المتحدة.

وأفادت صحيفة "The Drive" الأميركية نقلا عن وزير سلاح الجو الأميركي "فرانك كاندل" بأن الاختبارات البرية لمحركات القاذفة الجديدة قد بدأت.
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وأشار الوزير الأميركي إلى أن برنامج "Long Range Strike Bomber"  يشمل تصنيع الأنظمة المتكاملة مع الطائرة، مثل الأسلحة ومختلف المستشعرات والأنظمة التي تصاحب القاذفة، بما في ذلك الذخائر وغيرها من الوسائل التي قد تستخدم لأغراض الدفاع.

ويشار كذلك، إلى أن القاذفة "B-21 Raider"، يمكن أن تستخدم مستقبلا مع الدرونات التي تمتلك نسبة عالية من الاستقلالية. وتعتقد الصحيفة أن "B-21 Raider" ستقوم العام الجاري بأول رحلة جوية لها، حيث تبدأ خدمتها في سلاح الجو الأميركي. (روسيا اليوم)

عربي-دولي

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