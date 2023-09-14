فضيحة في مطار... هذا ما يفعله عناصر الأمن بحقائب المسافرين!

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ضبطت كاميرات المراقبة عددا من عناصر وكالة أمن النقل الأميركية وهم يسرقون أمتعة المسافرين في أحد المطارات.وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الحادثة وقعت في مطار ميامي الدولي بولاية كاليفورنيا.ووقعت عمليات السرقة، كما أظهرت كاميرات المراقبة، أثناء الإشراف عناصر الأمن على تفتيش أمتعة المسافرين.ووصفت الصحيفة ما سجلته الكاميرات بـ"اللقطات الصادمة"، وقالت إن عنصرا أمنيا يبلغ من العمر 33 عاما وآخر يبلغ من العمر 20 عاما، عملا معا على سرقة أموال من حقائب المسافرين عند نقطة تفتيش في المطار.ويظهر الفيديو أحد العنصرين الأمنيين وهم يعبث بإحدى الحقائب، قبل أن يبتعد عنها، ثم يأتي العنصر الثاني ويسحب منها شيئا ويدسه في جيبه.وتبين أن تم سرقته عبارة عن نقود. (سكاي نيوز)