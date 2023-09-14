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عربي-دولي

ضرب اليونان وتركيا وبلغاريا... لماذا كان "دانيال" ضيفاً ثقيلاً فقط على ليبيا؟

Lebanon 24
14-09-2023 | 16:00
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ذكرت "العربية"، أنّه في الأسبوع الماضي، انشغل العالم بفيضانات كارثية ضربت مناطق في اليونان وتركيا وبلغاريا، وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 26 شخصا.

كما حذّر المعنيون بالأمر حينها من أن "الإعصار دانيال" الذي زار تلك الدول، سيكمل طريقه إلى ليبيا ومصر.
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ويوم الحادي عشر من أيلول الجاري، حلّ الضيف ثقيلاً على ليبيا فعلاً، فأسفرت زيارته الكارثية عن آلاف من القتلى خلال ساعات قليلة.

وتحول الإعصار "دانيال" إلى ما يعرف باسم "ميديكاين"، أو الإعصار الشبيه بالمدار الذي يتشكل أحيانًا فوق البحر الأبيض المتوسط.

وأصبحت العاصفة أقوى بعدما تركت اليونان ووصلت ليبيا لأنها استمدت طاقتها من المياه الدافئة بشكل غير طبيعي، قبل أن تنجرف نحو الجنوب وتتسبب في سقوط أمطار غزيرة على شمال شرق البلاد، حيث غمرت الأمطار المتدفقة على التضاريس الجبلية السدود.

وتتميز "Medicanes"، وهي اختصار لأعاصير البحر الأبيض المتوسط، بسحب تلتف حول عين خالية من السحب تشبه الأعاصير المدارية، ولكنها عادة ما تكون أصغر حجما، ولها رياح أضعف ولا تدوم طويلاً، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست".

وبعد أن فقدت العاصفة الكثير من طاقتها فوق الأراضي القاحلة في ليبيا، تراجعت شدة هطول الأمطار أثناء تحركها إلى شمال مصر، حيث كانت رياحها المتبقية تثير عاصفة ترابية. (العربية)
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