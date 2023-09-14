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إقتصاد
بلغاريا ترفع الحظر عن واردات الحبوب الأوكرانية
Lebanon 24
14-09-2023
|
16:20
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قررت بلغاريا، اليوم الخميس، عدم تمديد الحظر المفروض على واردات الحبوب الأوكرانية في خمس دول في شرق الاتحاد الأوروبي، إذ من المقرر أن ينتهي هذا الأسبوع. (سكاي نيوز)
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