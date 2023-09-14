بلغاريا ترفع الحظر عن واردات الحبوب الأوكرانية

قررت بلغاريا، اليوم الخميس، عدم تمديد الحظر المفروض على واردات الحبوب الأوكرانية في خمس دول في شرق الاتحاد الأوروبي، إذ من المقرر أن ينتهي هذا الأسبوع. (سكاي نيوز)

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