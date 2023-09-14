Advertisement

إقتصاد

بلغاريا ترفع الحظر عن واردات الحبوب الأوكرانية

Lebanon 24
14-09-2023 | 16:20
A-
A+
Doc-P-1107451-638303089775945747.jpg
Doc-P-1107451-638303089775945747.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قررت بلغاريا، اليوم الخميس، عدم تمديد الحظر المفروض على واردات الحبوب الأوكرانية في خمس دول في شرق الاتحاد الأوروبي، إذ من المقرر أن ينتهي هذا الأسبوع. (سكاي نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بيان مجلس الناتو - أوكرانيا: الحلف زاد وجوده في الشرق عبر مجموعتين قتاليتين متعددتي الجنسيات في بلغاريا ورومانيا (الشرق)
lebanon 24
15/09/2023 02:20:22 Lebanon 24 Lebanon 24
رومانيا تشدد قيود حظر الطيران في المناطق المتاخمة لأوكرانيا
lebanon 24
15/09/2023 02:20:22 Lebanon 24 Lebanon 24
ضرب اليونان وتركيا وبلغاريا... لماذا كان "دانيال" ضيفاً ثقيلاً فقط على ليبيا؟
lebanon 24
15/09/2023 02:20:22 Lebanon 24 Lebanon 24
أوكرانيا تعارض تمديد القيود الأوروبية على صادراتها الزراعية
lebanon 24
15/09/2023 02:20:22 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

عربي-دولي

بلغاريا

أوكرانيا

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:59 | 2023-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2023-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:30 | 2023-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:02 | 2023-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2023-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
19:00 | 2023-09-14
18:00 | 2023-09-14
16:59 | 2023-09-14
16:45 | 2023-09-14
16:30 | 2023-09-14
16:00 | 2023-09-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24