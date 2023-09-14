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إقتصاد
دولة من دون كهرباء... ما الذي يجري فيها؟
Lebanon 24
14-09-2023
|
11:00
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شهدت نيجيريا انقطاعا للتيار الكهربائي على مستوى البلاد، بعد انهيار الشبكة الكهربائية بسبب عطل فني.
وقد أثر الانقطاع في الكهرباء على كافة ولايات نيجيريا الـ36 والعاصمة أبوجا.
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وانهارت الشبكة عدّة مرات، ولم يكن من الواضح متى ستتم استعادة الطاقة الكهربائية. (سكاي نيوز)
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