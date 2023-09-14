دولة من دون كهرباء... ما الذي يجري فيها؟

شهدت نيجيريا انقطاعا للتيار الكهربائي على مستوى البلاد، بعد انهيار الشبكة الكهربائية بسبب عطل فني.



وقد أثر الانقطاع في الكهرباء على كافة ولايات نيجيريا الـ36 والعاصمة أبوجا.

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وانهارت الشبكة عدّة مرات، ولم يكن من الواضح متى ستتم استعادة الطاقة الكهربائية. (سكاي نيوز)