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إقتصاد

ما أهميّة إصدار عملة جديدة في العالم؟

Lebanon 24
14-09-2023 | 13:00
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ذكر موقع "روسيا اليوم"، أنّ الخبير الاقتصادي عارف دليلة أشار إلى أهمية إصدار عملة أو عملات جديدة في العالم لوقف "النهب الممارس" عبر الدولار واليورو.

وقال دليلة إنّ "النظرة المثالية هو ما جرى بحثه في 1944، عندما تم إقرار اتفاقية "بريتون وودز" والتي خرجت عنها المؤسسات الثلاث صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية، حينها كان مطروحا إنشاء نقد عالمي تساهم فيه مختلف الدول، ومثل أي بنك مركزي في أي دولة يصدر عملة عالمية كحقوق السحب الخاصة التي نشأت في السبعينيات، ولكن لم تقم بأداء هذا الدور، إذ كان المفروض توسعها لتكون عملة عالمية".
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وأضاف: "الآن مطلوب عملة عالمية لوقف نهب العالم بالورق، والذي تقوم به بعض الدول، إذ أنها تشتري من العالم أي شيء بالورق دون دفع مقابل حقيقي للأشياء التي تشتريها. هذا الاستغلال لم يشهده التاريخ سابقا، لأن العالم في السابق كان يعيش على مبدأ تبادل القيم المتكافئة، ويجب وقف هذا الاستغلال ووقف الهدر".

وتابع: "العالم بحاجة لعملة أو عملات جديدة أو الاتفاق على طريقة لتبادل القيم، بحيث تخلو هذه الطريقة من النهب". (روسيا اليوم)

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