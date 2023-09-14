مناشدة أممية: المنكوبون في ليبيا والمغرب بحاجة لمساعدات طارئة

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الخميس، أن المنظمة سوف تعمل بكل السبل مع الشركاء للمساعدة في إيصال مساعدات طارئة للمتضررين من كارثتي السيول الجارفة في ليبيا والزلزال المدمر في المغرب.

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وأضاف غوتيريش بحسابه على منصة إكس: "سوف تعمل الأمم المتحدة بكافة السبل الممكنة مع الأطراف الشريكة لها من أجل توصيل معونات طارئة لأولئك الذين في حالة ماسة إليها".

في السياق، قال منسق الأمم المتحدة للإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث، اليوم الخميس، إن هناك حاجة عاجلة لمساعدات تقدر بنحو 71.4 مليون دولار لتلبية احتياجات ربع مليون شخص من نحو 884 ألف متضرر من كارثة فيضانات ليبيا خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

وأضاف غريفيث في حسابه بمنصة إكس أن هناك حاجة ماسة لتقديم معونات منقذة للحياة وتفادي وقوع كارثة صحية. (العربية)