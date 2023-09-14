Advertisement

عربي-دولي

مناشدة أممية: المنكوبون في ليبيا والمغرب بحاجة لمساعدات طارئة

Lebanon 24
14-09-2023 | 12:35
A-
A+
Doc-P-1107495-638303171842836385.jpg
Doc-P-1107495-638303171842836385.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الخميس، أن المنظمة سوف تعمل بكل السبل مع الشركاء للمساعدة في إيصال مساعدات طارئة للمتضررين من كارثتي السيول الجارفة في ليبيا والزلزال المدمر في المغرب.
Advertisement
 
وأضاف غوتيريش بحسابه على منصة إكس: "سوف تعمل الأمم المتحدة بكافة السبل الممكنة مع الأطراف الشريكة لها من أجل توصيل معونات طارئة لأولئك الذين في حالة ماسة إليها".
 
في السياق، قال منسق الأمم المتحدة للإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث، اليوم الخميس، إن هناك حاجة عاجلة لمساعدات تقدر بنحو 71.4 مليون دولار لتلبية احتياجات ربع مليون شخص من نحو 884 ألف متضرر من كارثة فيضانات ليبيا خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
 
وأضاف غريفيث في حسابه بمنصة إكس أن هناك حاجة ماسة لتقديم معونات منقذة للحياة وتفادي وقوع كارثة صحية. (العربية) 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2023-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:59 | 2023-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:06 | 2023-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2023-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:09 | 2023-09-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:30 | 2023-09-14
14:18 | 2023-09-14
14:00 | 2023-09-14
14:00 | 2023-09-14
13:30 | 2023-09-14
13:26 | 2023-09-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24