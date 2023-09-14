العاهل المغربي: إيواء الأسر المتضررة من الزلزال أولوية قصوى

أعلن العاهل المغربي الملك محمد السادس، اليوم الخميس، أن بلاده وضعت برنامجا عاجلا للإيواء يشمل آلاف المساكن التي انهارت كليا أو جزئيا في المناطق المنكوبة بالزلزال، مشددا على أن برنامج إيواء الأسر المتضررة يمثل أولوية قصوى يجب إنجازه.

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وذكر بيان للديوان الملكي أن الملك محمد السادس قرر منح الأسر المتضررة من الزلزال مساعدة عاجلة بقيمة 30 ألف درهم، وفق ما نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء.



كما أضاف البيان أن البرنامج العاجل للإيواء يشمل نحو 50 ألف مسكن انهار كليا أو جزئيا في خمسة أقاليم منكوبة بالزلزال. (العربية)