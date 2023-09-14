الخزانة الأميركية تعلن فرض عقوبات جديدة على روسيا

Advertisement

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية الخميس توسيع قائمة العقوبات ضد روسيا لتشمل عشرات الأفراد والكيانات القانونية الروسية.وتدعي الوزارة أن توسيع قائمة العقوبات يستهدف المؤسسات المالية في روسيا ومجمعها الصناعي العسكري والنخب المرتبطة به، واستهدفت العقوبات الأميركية الجديدة على روسيا، ما يقرب من 70 فردا و100 كيان قانوني.وتم إدراج شركات من روسيا وبلجيكا والإمارات العربية المتحدة وسلوفينيا وتركيا وجمهورية أفريقيا الوسطى في قائمة العقوبات الأميركية المفروضة على روسيا.كما وقع 20 مواطنا روسيا ضمن العقوبات الأميركية، ومن بينهم رجل الأعمال الروسي إسكندر محمودوف وأندريه بوكاريف، ومواطنان اثنان من إستونيا، وشخص واحد مقيم في تركيا، وشخص يحمل جنسية مزدوجة روسية وجورجية. (روسيا اليوم)