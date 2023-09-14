واشنطن: سنرد على طرد دبلوماسيين أميركيين من روسيا

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أعلنت السفارة الأميركية لدى موسكو، أن سلطات واشنطن تعتبر القرار الروسي بإعلان اثنين من دبلوماسييها شخصين غير مرغوب بهما، غير معقول ولا أساس له و"سترد عليه بالشكل المناسب".وقالت السفارة في بيان: "نؤكد أن وزارة الخارجية الروسية أبلغت السفيرة لين تريسي في 14 ايلول، بقرار إعلان دبلوماسيين أميركيين كشخصين غير مرغوب بهما. ونحن نرفض بشكل قاطع أساس هذا الطرد غير المبرر للموظفين الدبلوماسيين"، وأضافت البعثة الدبلوماسية أن "السلطات الأميركية سترد على ذلك بالشكل المناسب".وأعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم الخميس، استدعاء السفيرة الأميركية لدى موسكو لين تريسي، وإخطارها بإعلان روسيا اثنين من موظفي السفارة الأميركية شخصيتين غير مرغوب فيهما.وأشارت الوزارة إلى أنه "يجب على الدبلوماسيين مغادرة الأراضي الروسية خلال 7 أيام كشخصين غير مرغوب فيهما"، مضيفة أن هذين الدبلوماسيين كانا على اتصال مع المخبر الأمريكي والموظف السابق بالقنصلية الأميركية روبرت شونوف. (روسيا اليوم)