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عربي-دولي
السعودية تدعو وفداً من اليمن لاستكمال اللقاءات والنقاشات
Lebanon 24
14-09-2023
|
18:00
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وجّهت السعودية دعوة لوفد من صنعاء لزيارة المملكة، لاستكمال اللقاءات والنقاشات الهادفة للتوصل إلى وقف إطلاق نار دائم وشامل في اليمن.
وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس)، ليل الخميس: "امتدادا للمبادرة السعودية التي أعلنت في مارس 2021، واستكمالا للقاءات والنقاشات التي أجراها الفريق السعودي برئاسة سفير السعودية لدى اليمن وبمشاركة من الأشقاء في سلطنة عمان في صنعاء خلال الفترة من 8 إلى 13 نيسان 2023، واستمراراً لجهود المملكة والسلطنة للتوصل لوقف إطلاق نار دائم وشامل في اليمن والتوصل لحل سياسي مستدام ومقبول من كافة الأطراف اليمنية، فقد وجهت المملكة دعوة لوفد من صنعاء لزيارة المملكة لاستكمال هذه اللقاءات والنقاشات".
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