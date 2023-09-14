بلينكن يبحث ملف حقوق الإنسان مع ولي عهد البحرين

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أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، أن الوزير، أنتوني بلينكن، أثار "مسألة حقوق الإنسان مع ولي عهد البحرين".وأشار ميلر في مؤتمر صحفي، الخميس، إلى أن بلينكن "أكد له أن هذا الموضوع هو ركن أساسي من السياسة الخارجية للولايات المتحدة في الشرق الأوسط".ووقعت الولايات المتحدة والبحرين، الأربعاء، اتفاقية استراتيجية أمنية واقتصادية في واشنطن، خلال اجتماع في وزارة الخارجية الأميركية في واشنطن جمع بلينكن بولي عهد البحرين ورئيس وزرائها، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.وقال بلينكن قبيل مراسم التوقيع: "سيعزز هذا الاتفاق التنسيق بين قواتنا المسلحة وتكامل قدراتنا الاستخباراتية، ما يسمح لنا بالردع والرد على التهديدات بشكل أفضل عند ظهورها"، وفق رويترز.وأضاف: "نتطلع إلى استخدام هذه الاتفاقية كإطار للدول الإضافية التي ترغب في الانضمام إلينا في تعزيز الاستقرار الإقليمي والتعاون الاقتصادي والابتكار التكنولوجي".وذكرت جماعات حقوقية أن مئات السجناء السياسيين في البحرين علّقوا إضرابهم عن الطعام بعد أن وعدت الحكومة بتحسين الأوضاع في السجن، بحسب وكالة رويترز.وقال معهد البحرين للحقوق والديمقراطية إن السجناء وافقوا على تعليق الإضراب الذي بدأ في السابع من أغسطس حتى 30 سبتمبر لإتاحة الفرصة لتنفيذ التغييرات الموعودة.ونفى متحدث باسم الحكومة البحرينية تواجد سجناء سياسيين في المملكة. وقال في تعليقات عبر البريد الإلكتروني لرويترز إنه لا يوجد أي محتجز في البحرين بسبب التعبير عن آرائه السياسية السلمية.ووعدت السلطات المختصة السجناء بإخراج من في سجون العزل، وكذلك تعديل تعريفة الاتصال وزيادة عدد الدقائق والأرقام الخاصة بذلك، وفق حديثها.وتتحدث عن تعهد السلطات المختصة بزيادة عدد ساعات التشمس، وتعديل الوضع الصحي والنظر في الحالات الطارئة.