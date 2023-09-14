حميدتي: ما حدث في 15 نيسان قطع الطريق على العملية السياسية

رأى قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو أن "ما حدث في 15 نيسان قطع الطريق على العملية السياسية".

وتابع حميدتي في تسجيل صوتي نشره على حسابه في منصة "إكس": "نريد إنهاء الحرب في السودان وتشكيل جيش مهني واحد"، مضيفاً: "علينا عدم السماح بتشكيل حكومة حرب في بورتسودان".

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