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عربي-دولي

لقاء بين زيلينسكي وبايدن الأسبوع المقبل.. والبيت الأبيض يرفض التعليق على المقابلة

Lebanon 24
14-09-2023 | 23:18
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يعتزم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، خلال زيارته الأسبوع المقبل للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، مقابلة الرئيس الأميركي جو بايدن، بحسب ما ذكرته شبكة "إن بي سي".
وأوضحت الشبكة نقلا عن مسؤول أوكراني أن "زيلينسكي يعتزم لقاء بايدن"، ولم يحدد المسؤول الأوكراني ما إذا كان الاجتماع سيعقد في نيويورك على هامش جلسة الجمعية العامة أو ما إذا كان بايدن سيستقبل زيلينسكي في واشنطن. كما رفض البيت الأبيض التعليق على المقابلة.
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ومن المقرر إلقاء خطابي بايدن وزيلينسكي، في الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم 19 أيلول. 

وسيعقد اجتماع رفيع المستوى لمجلس الأمن الدولي بشأن الأزمة الأوكرانية، في 20 أيلول، لكن حتى الآن لم يؤكد الجانبان الأوكراني والأميركي مشاركة الرئيسين في هذا الاجتماع.

وأكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن موسكو اقترحت عقد اجتماع شهري لمجلس الأمن الدولي حول مسألة إمدادات الأسلحة إلى كييف، ومناقشة تأثيرها على آفاق حل الأزمة.

كما قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن نية واشنطن إمداد أوكرانيا بالصواريخ الأميركية البعيدة المدى والمزودة بالقنابل العنقودية ستؤدي إلى تصعيد الأزمة أكثر.

ووسط فشل الهجوم الأوكراني المضاد تدرس الولايات المتحدة الأميركية إرسال مزيد من القذائف العنقودية المحرمة دوليا إلى أوكرانيا، ولكن هذه المرة قذائف بعيدة المدى. كما ذكر مسؤولون أميركيون أن إدارة الرئيس جو بايدن، قريبة من الموافقة على توريدات القذائف العنقودية البعيدة المدى لأوكرانيا. (روسيا اليوم)
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