29
o
بيروت
31
o
طرابلس
30
o
صور
30
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
26
o
النبطية
27
o
زحلة
28
o
بعلبك
18
o
بشري
30
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
لقاء بين زيلينسكي وبايدن الأسبوع المقبل.. والبيت الأبيض يرفض التعليق على المقابلة
Lebanon 24
14-09-2023
|
23:18
A-
A+
photos
0
A+
A-
يعتزم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، خلال زيارته الأسبوع المقبل للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، مقابلة الرئيس الأميركي جو بايدن، بحسب ما ذكرته شبكة "إن بي سي".
وأوضحت الشبكة نقلا عن مسؤول أوكراني أن "زيلينسكي يعتزم لقاء بايدن"، ولم يحدد المسؤول الأوكراني ما إذا كان الاجتماع سيعقد في نيويورك على هامش جلسة الجمعية العامة أو ما إذا كان بايدن سيستقبل زيلينسكي في واشنطن. كما رفض البيت الأبيض التعليق على المقابلة.
Advertisement
ومن المقرر إلقاء خطابي بايدن وزيلينسكي، في الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم 19 أيلول.
وسيعقد اجتماع رفيع المستوى لمجلس الأمن الدولي بشأن الأزمة الأوكرانية، في 20 أيلول، لكن حتى الآن لم يؤكد الجانبان الأوكراني والأميركي مشاركة الرئيسين في هذا الاجتماع.
وأكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن موسكو اقترحت عقد اجتماع شهري لمجلس الأمن الدولي حول مسألة إمدادات الأسلحة إلى كييف، ومناقشة تأثيرها على آفاق حل الأزمة.
كما قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن نية واشنطن إمداد أوكرانيا بالصواريخ الأميركية البعيدة المدى والمزودة بالقنابل العنقودية ستؤدي إلى تصعيد الأزمة أكثر.
ووسط فشل الهجوم الأوكراني المضاد تدرس الولايات المتحدة الأميركية إرسال مزيد من القذائف العنقودية المحرمة دوليا إلى أوكرانيا، ولكن هذه المرة قذائف بعيدة المدى. كما ذكر مسؤولون أميركيون أن إدارة الرئيس جو بايدن، قريبة من الموافقة على توريدات القذائف العنقودية البعيدة المدى لأوكرانيا. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
أشد خطورة من "دانيال".. دولة عربية تستعد لـ"التنين" في هذا الموعد
Lebanon 24
أشد خطورة من "دانيال".. دولة عربية تستعد لـ"التنين" في هذا الموعد
15:30 | 2023-09-14
14/09/2023 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه الشابة الجميلة إبنة فنان لبناني شهير.. تعرفوا الى عائلته (صور)
Lebanon 24
هذه الشابة الجميلة إبنة فنان لبناني شهير.. تعرفوا الى عائلته (صور)
12:45 | 2023-09-14
14/09/2023 12:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان لبناني شهير تعرّض لمحاولة سرقة سيارته.. هذا ما حصل معه ليلا على طريق صيدا
Lebanon 24
فنان لبناني شهير تعرّض لمحاولة سرقة سيارته.. هذا ما حصل معه ليلا على طريق صيدا
00:40 | 2023-09-15
15/09/2023 12:40:51
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة في مطار... هذا ما يفعله عناصر الأمن بحقائب المسافرين!
Lebanon 24
فضيحة في مطار... هذا ما يفعله عناصر الأمن بحقائب المسافرين!
10:11 | 2023-09-14
14/09/2023 10:11:19
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار ينخفض في هذه الأثناء... ما هي تسعيرته؟
Lebanon 24
الدولار ينخفض في هذه الأثناء... ما هي تسعيرته؟
10:00 | 2023-09-14
14/09/2023 10:00:03
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
04:11 | 2023-09-15
بعد تسجيل قرابة 500 حالة.. الصين تخطط لاحتواء المرض المنتشر
04:07 | 2023-09-15
في قرية مغربية نائية... "فاطمة الزهراء" رضيعة وُلدت من رحم أنقاض زلزال
03:50 | 2023-09-15
شاهد لحظة مغادرة زعيم كوريا الشمالية روسيا... سيارته "المصفحة" دخلت قطاره المدرع (فيديو)
03:49 | 2023-09-15
سر كائنات المكسيك الغريبة يتفاعل.. ناسا تخطو أولى الخطوات وهذه آخر الأبحاث
03:37 | 2023-09-15
فيديو انتشر من المغرب إلى ليبيا: رضيعة تنقلت وحبل السرة يتدلى.. هذه حقيقته
03:34 | 2023-09-15
صور عبر الأقمار الاصطناعية ترصد مأساة درنة.. أعداد الضحايا وصلت لرقم كارثي (فيديو)
فيديو
صور عبر الأقمار الاصطناعية ترصد مأساة درنة.. أعداد الضحايا وصلت لرقم كارثي (فيديو)
Lebanon 24
صور عبر الأقمار الاصطناعية ترصد مأساة درنة.. أعداد الضحايا وصلت لرقم كارثي (فيديو)
03:34 | 2023-09-15
15/09/2023 11:39:08
Lebanon 24
Lebanon 24
كانت تعيش في لبنان: وزيرة نمساوية راقصها بوتين في عرسها.. تنتقل للعيش بروسيا "مع حصانيها" (فيديو)
Lebanon 24
كانت تعيش في لبنان: وزيرة نمساوية راقصها بوتين في عرسها.. تنتقل للعيش بروسيا "مع حصانيها" (فيديو)
23:29 | 2023-09-13
15/09/2023 11:39:08
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات خطيرة لليلى عبد اللطيف لنهاية الـ 2023.. وهذا ما قالته عن اشتباكات عين الحلوة (فيديو)
Lebanon 24
توقعات خطيرة لليلى عبد اللطيف لنهاية الـ 2023.. وهذا ما قالته عن اشتباكات عين الحلوة (فيديو)
00:15 | 2023-09-13
15/09/2023 11:39:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24