Advertisement

عربي-دولي

بـ"ضربة مباشرة".. مسيرة روسية تدمر قاربا أوكرانيا يحمل ذخيرة في نهر دنيبر (فيديو)

Lebanon 24
15-09-2023 | 00:04
A-
A+
Doc-P-1107606-638303585493895891.jpg
Doc-P-1107606-638303585493895891.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حققت مسيرة "أوبيور" الانتحارية الروسية، ضربة مباشرة تمكنت خلالها من تدمير قارب للقوات الأوكرانية في نهر دنيبر، يعتقد أنه كان ينقل ذخيرة على متنه إلى خطوط الجبهة.

ويظهر مقطع فيديو مصور نشرته وسائل الإعلام، لحظة تقدم المسيرة الانتحارية من القارب الأوكراني الذي كان يسير بسرعة عالية في النهر، وبعد انقضاض المسيرة اشتعلت النيران في المركب.
Advertisement
لمشاهدة الفيديو اضغط هنا
وفي وقت سابق يوم الخميس، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، التصدي لمحاولة أوكرانية لمهاجمة سفينة الإنزال الصاروخية ذات الوسادة الهوائية "ساموم" عبر زورق مسير في البحر الأسود.

كما دمر الجيش الروسي خمسة زوارق مسيرة تابعة للقوات الأوكرانية في البحر الأسود في وقت مبكر من صباح اليوم، كانت تحاول مهاجمة السفينة "سيرغي كوتوف"، وتمكنت الطائرات الروسية يوم الأربعاء من تدمير ثلاثة زوارق أوكرانية مسيرة في البحر الأسود.

وفي ليلة 10 ايلول، هاجم الطيران البحري الروسي ثلاثة زوارق سريعة تابعة لقوة "ويلارد" البحرية مع مجموعات إنزال أوكرانية متجهة نحو ساحل القرم في منطقة جزيرة الثعبان، وتم تدمير أربعة قوارب أخرى كانت متجهة نحو رأس "طرخانكوت" غرب القرم في 4 ايلول. (RT)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:11 | 2023-09-15
04:07 | 2023-09-15
03:50 | 2023-09-15
03:49 | 2023-09-15
03:37 | 2023-09-15
03:34 | 2023-09-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24