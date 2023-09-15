تحرّش وعرض زواج.. مجموعات عمدت إلى مضايقة فتيات القرى المتضررة من زلزال المغرب

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وندد نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي بتصرف مجموعات توجهوا إلى القرى المتضررة من أجل تقديم المساعدات، غير انهم اغتنموا الفرصة وعمدوا إلى مضايقة فتيات المنطقة من القاصرات والتحرش بهن وأيضا اقتراح الزواج عليهن بهدف "كسب الأجر وستر الفتيات".



كما سجلت بعض المحاولات لأشخاص لوضع أطفال يتامى للتبني بطرق غير قانونية عبر وسائل التواصل الاجتماعي. رصدت اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الإتجار بالبشر والوقاية منه، مجموعة من المنشورات والرسائل والصور والمحادثات المتداولة عبر وسائل التواصل الإجتماعي، تتضمن مضامين مسيئة بالأطفال والقاصرات من الضحايا الذين فقدوا أولياء أمورهم.وندد نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي بتصرف مجموعات توجهوا إلى القرى المتضررة من أجل تقديم المساعدات، غير انهم اغتنموا الفرصة وعمدوا إلى مضايقة فتيات المنطقة من القاصرات والتحرش بهن وأيضا اقتراح الزواج عليهن بهدف "كسب الأجر وستر الفتيات".كما سجلت بعض المحاولات لأشخاص لوضع أطفال يتامى للتبني بطرق غير قانونية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأظهرت بعض الفيديوهات أحد الشباب وهو يلتقط الصور مع فتيات قاصرات، ويسألهن عما إذا كن يتقن الأعمال المنزلية.

وتحركت جمعيات المجتمع المدني على الفور، داعية إلى التنسيق مع السلطات والنظر في حالات الأطفال اليتامى ليتم حمايتهم من أي مخاطر قد يتعرضون لها، من خطف وتحرش جنسي واغتصاب.



من جهتها، قامت السلطات المغربية المعنية بتقديم الحالات التي تم رصدها إلى الجهات القضائية المعنية، كما وضعت رهن المواطنين رقما أخضر مجاني للتبليغ عن المجرمين والضحايا المحتملين للإتجار بالبشر.

وأضافت اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الإتجار بالبشر في بلاغ لها أن هذه الممارسات" تدخل ضمن الجرائم والجنح المعاقب عليها قانونا والتي يعرض مرتكبيها لعقوبة زجرية مشددة". (مونتي كارلو الدولية)