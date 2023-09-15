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عربي-دولي

بعد كارثة درنة.. دعوات لمحاسبة المقصرين في ليبيا

Lebanon 24
15-09-2023 | 01:27
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لا تزال فرق الإنقاذ تنتشل الجثث من بحر مدينة درنة المنكوبة، بعد السيول التي دمرت المنازل والبيوت وقتلت وأصابت الآلاف.
 
وقد تعالت الأصوات المطالبة بالتحقيق ومحاسبة المقصرين، الذين لم يأبهوا لتداعي السدود في المدينة المنكوبة والتي محيت أجاء واسعة منها.
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وذهب بعض المواطنين إلى إطلاق عريضة على مواقع التواصل للمطالبة بتحقيق دولي، لعدم ثقتهم بمسؤوليهم الذين أغرقوهم في تلك الكارثة، لاسيما أن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتّحدة أكدت أنه "كان من الممكن تفادي سقوط معظم الضحايا" لو أنّ أنظمة التحذير المبكّر وإدارة الطوارئ كانت تعمل كما يجب في البلد الذي عانى لسنوات من الحرب.


بدوره، أكد محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي المؤلف من ثلاثة أعضاء ويقوم مقام الرئيس في منطقة الحكومة التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، على منصة إكس، إن المجلس طلب من النائب العام التحقيق في الكارثة.

كما شدد على وجوب محاسبة الذين أدت أفعالهم أو تقاعسهم عن العمل إلى انهيار السدود وأيضا محاسبة كل من عطل المساعدات. (العربية)
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