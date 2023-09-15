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النيجر تلغي 992 جوازا دبلوماسيا لمقربين من بازوم

Lebanon 24
15-09-2023 | 01:47
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أعلن النظام العسكري الحاكم الذي قاد انقلابا في النيجر امس، إلغاء نحو ألف جواز سفر ديبلوماسي، منحت لمسؤولين وأجانب مقربين من الرئيس المخلوع محمد بازوم ونظامه، بحسب "سكاي نيوز".

وقالت "وكالة الأنباء النيجرية الرسمية": "إن وزارة الخارجية أعلنت إلغاء هذه الجوازات في رسالة وجهتها إلى بعثاتها الديبلوماسية في الخارج".
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وتضمنت الرسالة "قائمة بجوازات السفر الديبلوماسية النيجرية الملغاة بسبب انتهاء صلاحيتها".

وأوضحت الوزارة أن "جوازات السفر الديبلوماسية الملغاة يفوق عددها الـ990 جوازا، ويحملها رؤساء مؤسسات سابقون ووزراء ونواب ومستشارون ومستشارون خاصون سابقون، في كل من رئاسة الجمهورية ومجلس النواب ورئاسة الوزراء"، ونحو 50 من هذه الجوازات منحت لأجانب، من بينهم فرنسيون وبريطانيون وليبيون وأميركيون وأتراك، وآخرون من جنسيات أفريقية. (سكاي نيوز)
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