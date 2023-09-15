بعد 4 أيام على كارثة درنة.. إنقاذ عشرات الأشخاص من تحت الأنقاض واتجاه للإخلاء الكامل

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وقال أشرف العبيدي، أحد الأطقم الطبية المشاركة في الإنقاذ من ليبيا لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن فرق الإغاثة التي وصلت من أكثر من دولة عربية وغربية، وعلى رأسهم الفرق الإماراتية والمصرية والتركية، نجحت في إنقاذ العديد من المواطنين، وهم لا يزالون أحياء.



وأكد أن حصر أعداد الذين تمكن قوات الإغاثة من إنقاذهم أحياء أمر مستحيل في الوقت الراهن، لافتا إلى أن فرق الإنقاذ المتوافدة من خارج البلاد تعمل في أكثر من جهة في المدينة، يدا بيد مع أبناء القوات المسلحة الليبية





كما أكد لموقع "سكاي نيوز عربية"، معتز الكريمي، أحد سكان المدينة الذين نجوا من العاصفة خبر نجاة العشرات من تحت الأنقاض،



وكشف مصدر طبي آخر، أن السلطات الليبية تفكر في إخلاء درنة بالكامل، وقطع الطريق أمام دخول فرق المتطوعين.



وأرجع المصدر هذا الأمر إلى أن الجيش يرغب من وراء ذلك في ترك المجال أمام قوات الإغاثة المرابطة في درنة من إنجاز عملها بالشكل الأمثل، وتوفير الأجواء المناسبة للعمل والبحث والتحرّي. بعد مرور نحو 4 أيام على العاصفة دانيال التي حاصرت مياهها الضحايا تحت المباني المنهارة في درنة المنكوبة، نجحت فرق الإنقاذ العربية والأجنبية الموجودة في المدينة، في إنقاذ عشرات الأشخاص من تحت الأنقاض.وقال أشرف العبيدي، أحد الأطقم الطبية المشاركة في الإنقاذ من ليبيا لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن فرق الإغاثة التي وصلت من أكثر من دولة عربية وغربية، وعلى رأسهم الفرق الإماراتية والمصرية والتركية، نجحت في إنقاذ العديد من المواطنين، وهم لا يزالون أحياء.وأكد أن حصر أعداد الذين تمكن قوات الإغاثة من إنقاذهم أحياء أمر مستحيل في الوقت الراهن، لافتا إلى أن فرق الإنقاذ المتوافدة من خارج البلاد تعمل في أكثر من جهة في المدينة، يدا بيد مع أبناء القوات المسلحة الليبيةكما أكد لموقع "سكاي نيوز عربية"، معتز الكريمي، أحد سكان المدينة الذين نجوا من العاصفة خبر نجاة العشرات من تحت الأنقاض،وكشف مصدر طبي آخر، أن السلطات الليبية تفكر في إخلاء درنة بالكامل، وقطع الطريق أمام دخول فرق المتطوعين.وأرجع المصدر هذا الأمر إلى أن الجيش يرغب من وراء ذلك في ترك المجال أمام قوات الإغاثة المرابطة في درنة من إنجاز عملها بالشكل الأمثل، وتوفير الأجواء المناسبة للعمل والبحث والتحرّي.

وقال إن قوات الإغاثة الموجودة تتبع دول الإمارات ومصر وتركيا، ونجحت بالفعل في أداء مهمتها، واليوم "كان مثمرا جدا، وأنقذت العشرات".

وأشار الى أن الجيش وفّر أماكن لحفظ مواد الإغاثة عبر مطار الأبرق في مخازن كبرى يشرف عليها.

وتعد مدينة درنة الأكثر تضررا من إعصار "دانيال" الذي بلغت ذروته الأحد الماضي، وتسبب في حدوث سيول وفيضانات أدت إلى اختفاء ربع مساحتها، وسقوط آلاف الضحايا. (سكاي نيوز)