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عربي-دولي

مشاهد جديدة لكارثة درنة.. بثوانٍ فقط شارع انقلب نهراً جارفاً شاهدوا الفيديو

Lebanon 24
15-09-2023 | 02:20
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"إعصار دانيال" الذي ضرب مناطق الشرق الليبي الأحد الماضي، لم يكن مجرد فيضانات عادية، بل كان كارثة الكوارث.

ألف ضحية
فقد استطاع هذا الفيضان محو ربع مدينة درنة خلال ساعات فقط، ولم يكتف بهذا الحد بل قتل أكثر من 11 ألف شخص وجعل آلافاً آخرين بعداد المفقودين.

وعن حجم الكارثة، أظهر مقطع فيديو جديد انتشر كالنار في الهشيم خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أحد أحياء المدينة المنكوبة.

وقد سجلت كاميرا مراقبة مثبتة في الحي ما جرى فعلاً، وكيف استغرق الأمر عدة ثواني فقط لتحول شارع آمن في درنة إلى ما يشبه نهر جار ملأته المياه من كل حدب وصوب.
 
 
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كما أفاد مراقبون بأن الأمطار التي هطلت بفعل الإعصار على ليبيا كانت تقدّر بأنها لعام كامل دون توقف.

محا أحياء من الخريطة

يشار إلى أن الإعصار "دانيال" تسبب منذ الأحد بتلك الفيضانات.

وكان منسّق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث وصف أمس الخميس "حجم كارثة الفيضانات في البلاد بالصادم، معتبراً أنه ويفطر القلب.

وقال: مُحيت أحياء بأكملها من الخريطة، وجرفت المياه عائلات كاملة فوجئت بما حصل، ولقي الآلاف حتفهم وتشرّد عشرات الآلاف بينما ما زال كثر في عداد المفقودين.(العربية)


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