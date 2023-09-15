أين ميلانيا ترامب؟ زوجها يخرج عن صمته

لا شك في أن السيدة الأميركية الأولى السابقة ميلانيا ترامب، كانت أثارت جدلاً واسعاً بسبب غيابها عن الأضواء طيلة الفترة الماضية، على الرغم من أنها كانت فترة عصيبة على زوجها الذي لوحق بالمحاكم باتهامات عدة.

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وبسبب هذه البلبة، خرج الرئيس السابق دونالد ترامب عن صمته لأول مرة، وتحدّث عن "الغموض" الذي يحيط بزوجته في مقابلة جديدة مع ميجين كيلي.



وقال الرئيس السابق، واصفا ميلانيا: "أعتقد أن جزءًا من جمالها يكمن بهذا الغموض".



وأجاب سيد البيت الأبيض السابق عندما سأل كيلي عما أساء الناس فهمه بشأن زوجته: "إنها ليست بحاجة إلى أن تكون في كل الأماكن، فهي تتمتع بالثقة بالنفس.. ولديها الكثير منها".

يأتي هذا التصريح في وقت شغلت فيه ميلانيا الأوساط الأميركية إثر غيباها المتكرر حتى في المناسبات الهامة.