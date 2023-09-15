بسبب وعورة الطرق.. المعونات لم تصل بعد الى القرى المنكوبة بالمغرب

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أكد المتحدث باسم الهلال الأحمر المغربي محمد الشعلي أن هناك صعوبة في إيصال المساعدات إلى مناطق الزلزال المنكوبة بسبب وعورة الطرق، مشيرا إلى أن ذلك يحتاج إلى تنسيق كبير.وأوضح أن جمعيات الهلال الأحمر في العديد من الدول العربية مستعدة لتقديم المساعدات، لافتاً إلى أنها بانتظار تصريح الدخول من وزارتي الداخلية والخارجية.إلى ذلك، شدد على أنهم ما زالوا يأملون حتى الآن في العثور على ناجين تحت الأنقاض، وأن العمليات لا تزال متواصلة حتى الآن، وحتى صدور بيان رسمي بوقف عمليات البحث والإنقاذ.وأوضح أن المساعدات الداخلية من المغاربة والجمعيات الأهلية لعبت دورا كبيرا في تقديم العون للمتضررين. وأضاف أن "المواطنين والمواطنات في جميع أقاليم المملكة تجندوا لجمع المواد الغذائية والأغطية ومجموعة من الاحتياجات".كذلك أشار الشعلي إلى أن القوات المسلحة المغربية أنشأت مستشفيين ميدانيين في مدينتي امزميز وتارودانت، يستقبلان كل الحالات المستعجلة في كل الاختصاصات.وعن مشاركة المتطوعين في عمل الهلال الأحمر، فقال الشعلي "لم يكن عملنا يقتصر علينا فقط بل شمل 500 متطوع ومتطوعة ساعدوا القائمين على عمليات الإنقاذ لنقل الجرحى والمصابين إلى المستشفيات وتقديم الإسعافات الأولية لهم".يذكر أن هذا الزلزال هو الأعنف الذي يضرب المغرب منذ عام 2004 عندما سقط ما يقرب من 630 قتيلاً في مدينة الحسيمة شمال البلاد، وقد حصد ما يقارب 3 آلاف قتيل. (العربية)