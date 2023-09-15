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وطالبت المنظمات التي تضم منظمات إغاثة تابعة للأمم المتحدة، في بيان مشترك بزيادة التمويل لمواصلة مساعدة "أكثر من 21.6 مليون شخص، أي 75% من سكان اليمن البالغ عددهم 32.6 مليون".وتابع البيان أن "17 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي" في اليمن، من بينهم 6.1 مليون شخص دخلوا بالفعل "مرحلة خطيرة من نقص الغذاء وسوء التغذية الحاد".وجاء في البيان أنه على الرغم من حجم الاحتياجات الإنسانية، فإنه بحلول آب 2023، لم تتلق خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية سوى "31.2% من إجمالي الاحتياجات البالغة 4.34 مليار دولار" لعام 2023، ما أدى إلى تخفيضات جذرية ومثيرة للقلق في المساعدات.