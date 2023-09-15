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عربي-دولي

قريباً.. سكان دولة عربيّة مُهدّدون بـ"إنعدام الأمن الغذائي"!

Lebanon 24
15-09-2023 | 03:26
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حذرت عشرات المنظمات الإنسانية، أمس الخميس، من انزلاق ملايين اليمنيين في أنحاء البلاد نحو مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي، بحلول نهاية العام الجاري.

وطالبت المنظمات التي تضم منظمات إغاثة تابعة للأمم المتحدة، في بيان مشترك بزيادة التمويل لمواصلة مساعدة "أكثر من 21.6 مليون شخص، أي 75% من سكان اليمن البالغ عددهم 32.6 مليون".
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وتابع البيان أن "17 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي" في اليمن، من بينهم 6.1 مليون شخص دخلوا بالفعل "مرحلة خطيرة من نقص الغذاء وسوء التغذية الحاد".

وجاء في البيان أنه على الرغم من حجم الاحتياجات الإنسانية، فإنه بحلول آب 2023، لم تتلق خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية سوى "31.2% من إجمالي الاحتياجات البالغة 4.34 مليار دولار" لعام 2023، ما أدى إلى تخفيضات جذرية ومثيرة للقلق في المساعدات.
 
 
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