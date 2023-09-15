واشنطن وسيول: التعاون بين روسيا وكوريا الشمالية انتهاك للعقوبات الأممية

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اتفق كبار الدبلوماسيين ومسؤولو الدفاع في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، على أن التعاون العسكري بين كوريا الشمالية وروسيا، يعد انتهاكاً صارخاً لعقوبات الأمم المتحدة، وحثوا موسكو على إظهار المسؤولية كعضو دائم في مجلس الأمن.واتفق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الكوري الشمالي كيم جونج أون، الذي يزور روسيا، على تعزيز التعاون الاستراتيجي والتكتيكي في مواجهة "تهديدات الإمبرياليين العسكرية واستفزازاتهم وطغيانهم"، بحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية.