Advertisement

عربي-دولي

واشنطن وسيول: التعاون بين روسيا وكوريا الشمالية انتهاك للعقوبات الأممية

Lebanon 24
15-09-2023 | 03:27
A-
A+
Doc-P-1107676-638303706338409586.jpeg
Doc-P-1107676-638303706338409586.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اتفق كبار الدبلوماسيين ومسؤولو الدفاع في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، على أن التعاون العسكري بين كوريا الشمالية وروسيا، يعد انتهاكاً صارخاً لعقوبات الأمم المتحدة، وحثوا موسكو على إظهار المسؤولية كعضو دائم في مجلس الأمن.
Advertisement

واتفق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الكوري الشمالي كيم جونج أون، الذي يزور روسيا، على تعزيز التعاون الاستراتيجي والتكتيكي في مواجهة "تهديدات الإمبرياليين العسكرية واستفزازاتهم وطغيانهم"، بحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:31 | 2023-09-15
04:11 | 2023-09-15
04:07 | 2023-09-15
03:50 | 2023-09-15
03:49 | 2023-09-15
03:37 | 2023-09-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24