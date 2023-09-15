فيديو انتشر من المغرب إلى ليبيا: رضيعة تنقلت وحبل السرة يتدلى.. هذه حقيقته

انتشر مشهد فيديو بشكل واسع خلال الأيام الماضية، وسط بحر من الشائعات أظهر صيحات تتصاعد من فوق رضيعة وجدت مرمية تحت التراب، وحبل السرة ما زال متدلياً منها.

سبحان الله معجزة حقيقية وسط فيضانات ليبيا... العثور على رضيع بحبله السري حيث يبدو ان الام جهضت به في هول المصيبة ولم يتم العثور عليها ولكن المعجزة ان الطفل لا زال على قيد الحياة وبصحة جيدة وسط تلك الفيضانات !!

سبحانك ربي ما ألطفك وأعظمك، ايضاً يتجلى لنا مشهد من مشاهد يوم… pic.twitter.com/JAiQ1mulxX — البيان نيوز (@albyaan_) September 14, 2023 Advertisement

وقيل انه مقطع يوثق نجاة الرضيعة من تحت الأنقاض في إحدى القرى المغربية التي ضربها الزلزال فجر السبت الماضي.



كما نشر المشهد بعض الليبيين على أنه لحظة العثور على الرضيعة حية بعد أيام من السيول التي أغرقت الشرق الليبي. وزعمت بعض الحسابات التي شاركت المقطع أن الأم وضعت الطفلة على ما يبدو خلال الفيضانات، وسط هول المصيبة ظننا أن نجاة الرضيعة وسط السيول معجزة!



إلا أن كافة تلك الادعاءات زائفة، وغير دقيقة.



من الجزائر!



فقد عثرت العربية.نت على المقطع عينه منشورا قبل أعوام عدة.



وتبين أنه يعود للحظة العثور على الطفلة الحديثة الولادة عام 2019 في الجزائر.



يشار إلى أن غالباً ما تجتاح الشائعات مواقع التواصل لاسيما خلال الكوارث أو الحروب وغيرها من الظروف الاستثنائية. وقد حاولت أغلب وسائل التواصل الضخمة مثل تويتر وفيسبوك وغيرها مكافحة الأخبار المزيفة عبر وضع العديد من المعايير الملزمة.(العربية)





