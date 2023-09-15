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شاهد لحظة مغادرة زعيم كوريا الشمالية روسيا... سيارته "المصفحة" دخلت قطاره المدرع (فيديو)

Lebanon 24
15-09-2023 | 03:50
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وثقت عدسات الصحفيين لحظة مغادرة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، روسيا بعد انتهاء زيارته، وشحن سيارته "مايباخ" المدرعة على متن قطاره الخاص المدرع عبر منصة خاصة.
 
 
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ويوصف قطار كيم بـ"القلعة المتحركة"، ويحتوي على نوافذ مضادة للرصاص وجدران وأرضيات معززة للحماية من المتفجرات.


وفي آخر محطة من جولته في الشرق الأقصى الروسي زار كيم جونغ أون صباح اليوم الجمعة يرافقه وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف، المركز الهندسي في مصنع الطيران بكومسومولسك في مقاطعة آمور، والذي يحمل اسم رائد الفضاء الروسي يوري غاغارين. (RT)
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