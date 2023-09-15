أسطول البحر الأسود الروسي يخسر "روستوف".. هذا ما أعلنته بريطانيا

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أعلنت الاستخبارات العسكرية البريطانية ان الأوكرانيين عطلوا واحدة من بين 4 غواصات روسية تنطلق منها صواريخ كروز.وأضافت: بتعطل الغواصة "روستوف" يفقد أسطول البحر الأسود الروسي واحدة من بين أربع غواصات لعبت دورا بارزا في قصف أوكرانيا بصواريخ كروز.وقالت أوكرانيا، أمس الخميس، إنها هاجمت سفينتي دورية روسيتين ودمرت نظاما متطورا للدفاع الجوي في غرب شبه جزيرة القرم.كما أعلنت كييف أنها ألحقت أضرارا جسيمة بغواصة وسفينة إنزال روسيتين تخضعان لإصلاحات في هجوم صاروخي على حوض بناء السفن في ميناء سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم، مقر أسطول البحر الأسود الروسي.وقال الجيش الأوكراني، في منشور على تطبيق تلغرام، إنه أصاب سفينتي دورية روسيتين بجنوب غرب البحر الأسود، مما ألحق بهما "أضرارا" في هجوم صباحي.ويشير الموقع الجنوبي الغربي للهجوم إلى قدرة أوكرانيا على ضرب أهداف روسية بعيدة عن سواحلها.وبينما تباطأ هجوم كييف المضاد في الجنوب والشرق بسبب حقول الألغام والخطوط الدفاعية الروسية، تصاعد القتال في منطقة البحر الأسود حيث تفرض روسيا حصارا فعليا على الصادرات الأوكرانية المنقولة بحرا.وتهاجم الطائرات المسيرة الروسية بانتظام البنية التحتية للموانئ الأوكرانية على امتداد نهر الدانوب، وهو طريق تصدير بديل حيوي لمنتجة الحبوب الرئيسية.وتستخدم أسطولها في البحر الأسود لإطلاق الصواريخ على أهداف أوكرانية من بعيد.(سكاي نيوز)