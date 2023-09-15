Advertisement

عربي-دولي

بالصور... نجل رئيس ينتظر في طابور طويل للحصول على بيتزا مجانية!

Lebanon 24
15-09-2023 | 05:05
A-
A+
Doc-P-1107715-638303765571667201.jpg
Doc-P-1107715-638303765571667201.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اصطف هانتر بايدن وزوجته وابنه في طابور طويل للحصول على بيتزا مجانية من مطعم جديد قرب منزله، قبل ساعات من توجيه المدعين 3 تهم له تصل عقوباتها إلى السجن 25 عاما.

وانتظر نجل الرئيس الأميركي حوالي 30 دقيقة صحبة زوجته ميليسا كوهين وابنه بو. (روسيا اليوم)
Advertisement
 
نجل الرئيس الأمريكي وعائلته في طابور طويل للحصول على بيتزا مجانية! (صور)
 
نجل الرئيس الأمريكي وعائلته في طابور طويل للحصول على بيتزا مجانية! (صور)
 
نجل الرئيس الأمريكي وعائلته في طابور طويل للحصول على بيتزا مجانية! (صور)
 

عربي-دولي

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:30 | 2023-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:45 | 2023-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:40 | 2023-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:11 | 2023-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2023-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:15 | 2023-09-15
07:02 | 2023-09-15
06:30 | 2023-09-15
06:05 | 2023-09-15
05:53 | 2023-09-15
05:49 | 2023-09-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24