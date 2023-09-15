بالصور... نجل رئيس ينتظر في طابور طويل للحصول على بيتزا مجانية!

اصطف هانتر بايدن وزوجته وابنه في طابور طويل للحصول على بيتزا مجانية من مطعم جديد قرب منزله، قبل ساعات من توجيه المدعين 3 تهم له تصل عقوباتها إلى السجن 25 عاما.



وانتظر نجل الرئيس الأميركي حوالي 30 دقيقة صحبة زوجته ميليسا كوهين وابنه بو. (روسيا اليوم)

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