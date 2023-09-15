Advertisement

عربي-دولي

"قفزة كبيرة".. هذا ما تخطط له تركيا بالتعاون مع الصين!

Lebanon 24
15-09-2023 | 05:41
A-
A+
Doc-P-1107735-638303788936516113.jpg
Doc-P-1107735-638303788936516113.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تقترب تركيا من التوصل إلى اتفاق مع الصين لبناء محطة جديدة للطاقة النووية، وهي خطوة من شأنها أن تمثل قفزة في الجهود التركية لخفض واردات النفط والغاز.
Advertisement
وقال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار إنه "يمكن الإنتهاء من المحادثات في غضون بضعة أشهر بعد أن زار المسؤولون الصينيون مؤخراً الموقع المحتمل للمحطة المستقبلية، بالقرب من الحدود مع بلغاريا واليونان".

وقال بيرقدار للصحفيين في مؤتمر صحفي الخميس: "لقد أجرينا محادثات مع شركة صينية لفترة طويلة جدًا"، مشيراً إلى أن أي اختلافات لا تشكل عقبات كبيرة، وقال: "لذلك سنكون قادرين على سد الثغرات والتوصل إلى اتفاق قريباً مع الصين بشأن برنامج الطاقة النووية".

وبموجب الاتفاق، ستتولي الصين بناء ما سيكون على الأرجح ثالث محطة للطاقة النووية في تركيا، إذ إن الأولى قيد الإنشاء، من قبل روسيا التي تقوم بتشييدها على ساحل البحر الأبيض المتوسط، بينما ما تزال المحطة الثانية على ساحل البحر الأسود في مرحلة التخطيط.

وقال بيرقدار إن شركة روساتوم الروسية وكذلك الشركات الكورية الجنوبية مهتمة ببناء المحطة الثانية، بينما تسعى تركيا إلى مزيد من المشاركة من المؤسسات المحلية.

وتعتبر تركيا، أكبر اقتصاد غير نفطي في الشرق الأوسط، الطاقة النووية ركيزة أساسية لجهودها في خفض تكلفة وارداتها من الطاقة، التي بلغت أقل بقليل من 80 مليار دولار العام الماضي.

بالنسبة لبكين، سيمثل ذلك انتصاراً تجارياً، حيث فشلت الصناعة النووية الصينية في العثور على العديد من المشترين الدوليين لمفاعلها هوالونج -1.

وتتفاوض بكين مع العديد من الدول من الأرجنتين إلى السعودية للحصول على المزيد من الصفقات، لكن باكستان هي الدولة الأجنبية الوحيدة حاليًا التي تقوم بتشغيل المفاعل.

ويقول بيرقدار إن الهدف النهائي لتركيا هو زيادة قدرة إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية إلى 20 غيغاوات، أي ما يقرب من أربعة أضعاف ما يمكن أن تولده محطة أكويو عندما تعمل بكامل طاقتها في غضون سنوات قليلة.

وقال الوزير إنه لتحقيق هذا الهدف، ربما تحتاج تركيا إلى قدرة إضافية تبلغ 5 غيغاوات من المفاعلات النووية الصغيرة، المعروفة باسم SMRs.

وقال بيرقدار: "نود إنشاء نظام بيئي نووي أوسع في تركيا... نحن بحاجة إلى الطاقة النووية من أجل التحول الناجح للطاقة النظيفة بحلول عام 2050"، وهو الموعد الذي تتوقع فيه تركيا أن يكون اقتصادها البالغ تريليون دولار خالياً من الكربون. (سكاي نيوز عربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:30 | 2023-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:45 | 2023-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:40 | 2023-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:11 | 2023-09-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2023-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:15 | 2023-09-15
07:02 | 2023-09-15
06:30 | 2023-09-15
06:05 | 2023-09-15
05:53 | 2023-09-15
05:49 | 2023-09-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24