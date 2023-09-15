الثانيّة في أقلّ من أسبوع... هزّة أرضيّة تضرب اليونان إليكم كم بلغت قوّتها

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ضربت هزة أرضية بقوة 3.2 على مقياس ريختر، جزيرة كريت اليونانية في البحر المتوسط على عمق 14 كيلومترا.وشهدت جزيرة كريت فجر الأحد الماضي هزة أرضية بقوة 2.5 على مقياس ريختر، بعمق 5 كيلومترات.وقال مركز الزلازل الأوروبي إن بؤرة الهزة وقعت على مسافة 61 كيلومترا بين الشرق والجنوب الشرقي من إيراكليو. (روسيا اليوم)