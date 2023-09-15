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عربي-دولي

الصليب الأحمر: لا يزال هناك أمل بالعثور على أحياء في ليبيا

Lebanon 24
15-09-2023 | 05:47
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قال المسؤول عن عمليات المساعدة لليبيا في الصليب الأحمر تامر رمضان اليوم: "لا يزال هناك أمل بالعثور على أحياء بعد الفيضانات الكارثية التي ضربت هذا البلد وأسفرت عن سقوط آلاف القتلى والمفقودين في نهاية الأسبوع الماضي" ، بحسب وكالة"فرانس برس". 
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وامتنع تامر من الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال خلال مؤتمر صحافي عن إعطاء حصيلة بعدد القتلى، مؤكدا أنها "لن تكون نهائية او دقيقة". وثمة حصائل مختلفة وموقتة جدا تشير إلى سقوط ما لا يقل عن 3800 قتيل.
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