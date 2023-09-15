مذنب يقترب من الأرض في هذا التاريخ

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يقترب من الأرض المذنب الأخضر الذي اكتشفه عالم الفلك الياباني هيديو نيشيمورا في 12 اب 2023.وسوف يكون المذنب نيشيمورا الذي يبلغ قطره كيلومترا واحدا يومي 16 و17 ايلول الجاري، مرئيا في فترة المساء إذا كانت السماء صافية.ووفقا لعلماء الفلك تقدر الفترة المدارية للمذنب بـ 435 سنة، أي أن آخر ظهور له بالقرب من الأرض كان عام 1588.ويتكون هذا المذنب من الصخور والجليد في بداية النظام الشمسي من بقايا سحابة كوكبية أولية. لذلك عند اقترابه من الشمس تذوب نواته الجليدية ما يخلق ذيلا من الغبار والغاز لونه أخضر ساطع ومميز ويكون مرئيا بصورة خاصة عند شروق الشمس.ووفقا لعلماء الفلك، المرة المقبلة التي سيحلق المذنب نيشيمورا فوق كوكب الأرض ستكون في عام 2458. (روسيا اليوم)