العثور على حفرة ضخمة على شاطىء البحر... ومفاجأة كبيرة حول حقيقتها!





وادعى كينيدي أن الحفرة تعود لنيزك ضرب الأرض، وجلب وسائل الإعلام المحلية لتغطية الحدث العظيم.



لكن لسوء حظه تبين أن "الحدث الكوني" هذا ما هو إلا عبارة عن حفرة تافهة أحدثها شابان في الرمال للتسلية باستخدام دلو ومجارف خلال موجة الحر يوم السبت الماضي، أثناء تواجدهما على الشاطئ.

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وأثارت الحفرة تكهنات جادة في البلاد، حيث ناقش المتحمسون للفيزياء الفلكية عمقها في الرمال والذي قد يربطها بحدث كوني، بحسب ما تناقلت وسائل إعلام بريطانية.



كما عثر على صخرة صغيرة، ولكنها ثقيلة داخل الحفرة، ما أثار المزيد من الجدل حول ما إذا كان نيزكاً. عثر عالم الفلك ديف كينيدي على حفرة ضخمة على أحد الشواطئ في أيرلندا.وادعى كينيدي أن الحفرة تعود لنيزك ضرب الأرض، وجلب وسائل الإعلام المحلية لتغطية الحدث العظيم.لكن لسوء حظه تبين أن "الحدث الكوني" هذا ما هو إلا عبارة عن حفرة تافهة أحدثها شابان في الرمال للتسلية باستخدام دلو ومجارف خلال موجة الحر يوم السبت الماضي، أثناء تواجدهما على الشاطئ.وأثارت الحفرة تكهنات جادة في البلاد، حيث ناقش المتحمسون للفيزياء الفلكية عمقها في الرمال والذي قد يربطها بحدث كوني، بحسب ما تناقلت وسائل إعلام بريطانية.كما عثر على صخرة صغيرة، ولكنها ثقيلة داخل الحفرة، ما أثار المزيد من الجدل حول ما إذا كان نيزكاً.

وبثت محطة تلفزيون أيرلندية مقطعاً إخبارياً عن "فوهة غامضة" تم اكتشافها على شاطئ محلي، ما يشير إلى أنها قد تكون دليلاً على "حدث كوني يحدث مرة واحدة في العمر".



لكن المحطة احتاجت إلى تصحيح خبرها بعد يوم واحد فقط، وذكرت في مقطع متابعة أن ما يسمى بـ "الحفرة الكونية" كانت مجرد حفرة حفرها بعض الناس في الرمال. (العربية)